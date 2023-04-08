Коригувальника російських ракетних ударів по школах у Миколаєві засуджено до 8 років за ґратами, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного інформатора головного управління генерального штабу ЗС РФ.

Про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.



Як зазначається, зловмисник коригував ворожі обстріли об’єктів цивільної інфраструктури на території Миколаївщини.



Саме за його "наводкою" російські окупанти завдали ракетного удару по двох місцевих школах. Унаслідок ворожої повітряної атаки обидві будівлі були повністю зруйновані.



Співробітники СБУ затримали зловмисника у серпні минулого року під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах області.



За матеріалами української спецслужби, суд призначив йому 8 років ув’язнення.



"За даними слідства, коригувальником виявився колишній начальник служби охорони одного з інфраструктурних об’єктів обласного центру. Після початку повномасштабного вторгнення російська воєнна розвідка дистанційно залучила його до негласної співпраці. У поле зору гру він потрапив через свою активність у прокремлівських телеграм-каналах, де неодноразово публікував свої коментарі на підтримку збройної агресії РФ", - повідомили в СБУ.



Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з російським координатором.



На підставі доказів, зібраних співробітниками СБУ, суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України: за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань); та ч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

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