Директорку школи із Запорізької області судитимуть за державну зраду, - Нацполіція. ФОТО

Директорку школи із Запорізької області судитимуть за державну зраду. Нацполіція завершила розслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, під час тимчасової окупації російськими військами міста Бердянськ фігурантка одразу перейшла на бік ворога та очолила загальноосвітній заклад №11.

"Слідчі Нацполіції встановили, що мешканка Запорізької області жила в Маріуполі і була директоркою загальноосвітньої школи. А після тимчасової окупації російськими військами Бердянська переїхала у місто і пішла на співпрацю із загарбниками. Жінка стала директоркою однієї з місцевих шкіл, де забезпечила організацію освітнього процесу за стандартами та навчальними планами РФ", - йдеться у повідомленні.

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Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацію майна.