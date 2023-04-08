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Директорку школи із Запорізької області судитимуть за державну зраду, - Нацполіція. ФОТО

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Директорку школи із Запорізької області судитимуть за державну зраду. Нацполіція завершила розслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції. 

Як зазначається, під час тимчасової окупації російськими військами міста Бердянськ фігурантка одразу перейшла на бік ворога та очолила загальноосвітній заклад №11.

"Слідчі Нацполіції встановили, що мешканка Запорізької області жила в Маріуполі і була директоркою загальноосвітньої школи. А після тимчасової окупації російськими військами Бердянська переїхала у місто і пішла на співпрацю із загарбниками. Жінка стала директоркою однієї з місцевих шкіл, де забезпечила організацію освітнього процесу за стандартами та навчальними планами РФ", - йдеться у повідомленні.

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Директорку школи із Запорізької області судитимуть за державну зраду, - Нацполіція 01

Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацію майна.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    А тих осіб які здали без бою Бердянськ і Мелітопіль не судитимуть ?
  • Garry Grant
    Звісно ватна ***** відчувала пекельні борошна бо її примушували спілкуватися в школі українською. Тільки ось "сваї", яких вона так чекала на неї х#й клали. Як і на сотні їй подібних ідіотів.
  • olko11 olko
    Не найбільшої. Найбільшу шкоду завдає найвище керівництво держави.
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