Поруч з труною російського пропагандиста Татарського поклали символ "вагнерівців" - кувалду. ФОТО
Фото з похорону публікують російські ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.
Похорон відбувається на Троєкурівському цвинтарі в Москві. На місці чергують поліція та швидка допомога. Кожен відвідувач церемонії проходить огляд.
Біля труни лежить кувалда - символ ПВК "Вагнер". Раніше за допомогою кувалди "вагнерівці" страчували тих, кого вважали зрадниками. На цьому інструменті написано "Владлену Татарскому от бойцов ЧВК Вагнер. Твое дело живет!".
Також, як повідомляють російські ЗМІ, на церемонії помітили вінок з написом "Хот-догу от невротика". Хто його приніс, невідомо.
Нагадаємо, 2 квітня 2023 року в одному з кафе Санкт-Петербургу внаслідок вибуху був ліквідований російський пропагандист Максим Фомін більш відомий як Владлен Татарський. Внаслідок вибуху ще 25 осіб дістали поранення. Підозрювану в ліквідації Татарського Дар'ю Трепову затримано, суд відправив її під арешт. Відповідальність за смерть Татарського взяли на себе російські партизани.