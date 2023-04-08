Поруч з труною російського пропагандиста Татарського поклали символ "вагнерівців" - кувалду. ФОТО

Поруч із труною російського пропагандиста Максима Фоміна (Владлена Татарського), якого підірвали в кав’ярні, що належить засновнику ПВК "Вагнер" Пригожину, поклали символ "вагнерівців" - кувалду.

Фото з похорону публікують російські ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Похорон відбувається на Троєкурівському цвинтарі в Москві. На місці чергують поліція та швидка допомога. Кожен відвідувач церемонії проходить огляд.

Біля труни лежить кувалда - символ ПВК "Вагнер". Раніше за допомогою кувалди "вагнерівці" страчували тих, кого вважали зрадниками. На цьому інструменті написано "Владлену Татарскому от бойцов ЧВК Вагнер. Твое дело живет!".

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Також, як повідомляють російські ЗМІ, на церемонії помітили вінок з написом "Хот-догу от невротика". Хто його приніс, невідомо.









Нагадаємо, 2 квітня 2023 року в одному з кафе Санкт-Петербургу внаслідок вибуху був ліквідований російський пропагандист Максим Фомін більш відомий як Владлен Татарський. Внаслідок вибуху ще 25 осіб дістали поранення. Підозрювану в ліквідації Татарського Дар'ю Трепову затримано, суд відправив її під арешт. Відповідальність за смерть Татарського взяли на себе російські партизани.