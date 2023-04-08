Наслідки ворожих ударів авіаційними бомбами по Оріхову та Гуляйполю. ФОТОрепортаж

8 квітня 2023 року близько 10:30 військовослужбовці держави-агресора завдали удару авіаційними бомбами по містах Оріхів та Гуляйполе Запорізької області. Поранено двох чоловіків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, внаслідок обстрілів пошкоджено господарські споруди та приватні житлові будинки, в яких ударною хвилею вибило вікна. Частково зруйновано приміщення підприємства, а також прилеглу територію.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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