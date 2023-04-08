Прикордонники затримали чоловіка, який намагався вивезти до Молдови мощі 80 святих. ФОТОрепортаж

Прикордонники в пункті пропуску "Табаки" запобігли вивезенню до Молдови мощей 80 святих та іншого церковного начиння.

Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

Як зазначається, прикордонники Ізмаїльського загону виявили предмети, що ймовірно мають культурно-історичну цінність. Під час огляду кабіни вантажівки "Volvo" у пункті пропуску "Табаки" охоронці кордону спільно з митниками виявили ковчег з мощами 80-ти святих (мощі – висохлі, муміфіковані рештки людини, яку церква вважає святою), ікону та храмовий аналой (аналой – високий чотирикутний вкритий тканиною столик, що використовуюється під час богослужінь).

Як з’ясували прикордонники, громадянин Молдови за дорученням свого товариша з Одеси мав перевезти усі предмети через кордон та доставити до храму Покрова Пресвятої Богородиці в місто Вулканешти, начебто на свята. Через недбале перевезення мощі повипадали зі своїх місць.

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За фактом виявлення злочину, передбаченого ст. 201 ККУ "Контрабанда" прикордонники повідомили СБУ та підрозділ Національної поліції.













