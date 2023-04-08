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Прикордонники затримали чоловіка, який намагався вивезти до Молдови мощі 80 святих. ФОТОрепортаж

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Прикордонники в пункті пропуску "Табаки" запобігли вивезенню до Молдови мощей 80 святих та іншого церковного начиння.

Про це пише  Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

Як зазначається, прикордонники Ізмаїльського загону виявили предмети, що ймовірно мають культурно-історичну цінність. Під час огляду кабіни вантажівки "Volvo" у пункті пропуску "Табаки" охоронці кордону спільно з митниками виявили ковчег з мощами 80-ти святих (мощі – висохлі, муміфіковані рештки людини, яку церква вважає святою), ікону та храмовий аналой (аналой – високий чотирикутний вкритий тканиною столик, що використовуюється під час богослужінь).

Як з’ясували прикордонники, громадянин Молдови за дорученням свого товариша з Одеси мав перевезти усі предмети через кордон та доставити до храму Покрова Пресвятої Богородиці в місто Вулканешти, начебто на свята.  Через недбале перевезення мощі повипадали зі своїх місць.

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За фактом виявлення злочину, передбаченого ст. 201 ККУ "Контрабанда" прикордонники повідомили СБУ та підрозділ Національної поліції.

Прикордонники затримали чоловіка, який намагався вивезти до Молдови мощі 80 святих 01
Прикордонники затримали чоловіка, який намагався вивезти до Молдови мощі 80 святих 02
Прикордонники затримали чоловіка, який намагався вивезти до Молдови мощі 80 святих 03
Прикордонники затримали чоловіка, який намагався вивезти до Молдови мощі 80 святих 04
Прикордонники затримали чоловіка, який намагався вивезти до Молдови мощі 80 святих 05

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Топ коментарі

  • Berrimor Cute
    А як їх порахували? Може то по дві запчастини по 40 святих?

    А якщо зовсім чесно, то оця некрофілія з шматками трупів то загалом московитська тема.
  • Urs
    ахренеть! целая фура мощей!
  • Деніс Войцеховський
    "Грузітє мощі фурамі"
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