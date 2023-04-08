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На Харківщині "директору" школи дали два роки тюрми за співпрацю з російськими окупантами. ФОТО

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На Харківщині до двох років ув’язнення засудили жителя смт Савинці, який за пропозицією російських окупантів став директором школи та наказував знищувати в ній українську символіку.

Про це в телеграмі повідомила Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

"Прокурори у суді довели вину чоловіка, який став "директором" школи при окупантах та наказував підлеглим знищувати всю українську символіку

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ізюмської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 48-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України). Йому призначено покарання у виді 2 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати будь-які посади в органах державного управління та органах місцевого самоврядування строком на десять років.

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Прокурори у суді довели, що у смт Савинці Ізюмського району 48-річний місцевий мешканець за пропозицією окупантів у серпні 2022 року добровільно обійняв посаду директора школи.

Чоловік запровадив російський навчальний план та змушував працівників школи працювати за ним", - йдеться у повідомленні.

На Харківщині директору школи дали два роки тюрми за співпрацю з російськими окупантами 01
На Харківщині директору школи дали два роки тюрми за співпрацю з російськими окупантами 02

Топ коментарі

  • Андрій Саган
    2 года??? Да он еще на камеру смеется вам в лицо за такой срок !!!
  • Sergiy Vitalyovich
    Якомусь мобілізованому, у якого під час потужного обстрілу не вистачить сил контролювати страх "світить" від восьми до дванадцяти без права на будь-який захист чи пом'якшення терміну. А зраднику, який добровільно співпрацював з окупантами, погрожував розправою громадянам та вимагав знищити символіку України дали два роки і можливість оскаржити вирок. А потім дивуються, чого так багато колаборантів, навідників і т.п. мерзоти.
  • Oleksii Magas
    А єрмак вже зайвих два роки на свободі.
    Зато Рифмастер відсидів два роки за просто так.
    Не дивує взагалі
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