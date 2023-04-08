На Харківщині "директору" школи дали два роки тюрми за співпрацю з російськими окупантами. ФОТО
Про це в телеграмі повідомила Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
"Прокурори у суді довели вину чоловіка, який став "директором" школи при окупантах та наказував підлеглим знищувати всю українську символіку
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ізюмської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 48-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України). Йому призначено покарання у виді 2 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати будь-які посади в органах державного управління та органах місцевого самоврядування строком на десять років.
Прокурори у суді довели, що у смт Савинці Ізюмського району 48-річний місцевий мешканець за пропозицією окупантів у серпні 2022 року добровільно обійняв посаду директора школи.
Чоловік запровадив російський навчальний план та змушував працівників школи працювати за ним", - йдеться у повідомленні.