На Київщині тракторист підірвався на протитанковій міні. ФОТОрепортаж

У Київській області в суботу, 8 квітня, під час проведення дорожніх робіт на протитанковій міні підірвався трактор, водій зазнав поранень.

Про це начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Тракторист підірвався на ворожій міні. Поряд знайшли ще 13. Пошуки тривають.



Сьогодні під час проведення дорожніх робіт між селами Русанів та Світильня, стався підрив трактора на протитанковій міні.

34 - річний водій отримав ушкодження та госпіталізований до лікарні. Техніка зазнала сильних механічних ушкоджень.

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Наразі на місці події перебувають правоохоронці та вибухотехніки Київщини.



Вкотре попереджаю громадян: не відвідуйте лісосмуги на деокупованих територіях, уникайте лісових та польових доріг, а в разі виявлення вибухонебезпечних предметів телефонуйте на спецлінію "102", - йдеться у повідомленні.





