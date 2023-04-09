Наслідки ракетного удару військ РФ по Запоріжжю: аварійно-рятувальні роботи завершено. ФОТОрепортаж
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Станом на 8:00 пошук постраждалих та аварійно-рятувальні роботи на місті ракетного удару військ РФ по Запоріжжю завершені.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Рятувальники нагадують, що вночі 9 квітня ворог здійснив ракетний обстріл міста Запоріжжя, в результаті якого сталося часткове руйнування житлового будинку з подальшим загорянням на площі 100 кв. м, вибуховою хвилею частково пошкоджені сусідні будинки і вікна у поряд розташованих будівлях.
Станом на 8:00 на місці події загинуло 2 людей, 50-річний батько і 11-річна донька. З-під завалів співробітники ДСНС врятували 46-річну матір, яку передали лікарям швидкої. На щастя, старша донька була в гостях.
Рятувальники оперативно ліквідували займання та провели розбір конструкцій і окремих елементів.
Станом на 8:00 пошук постраждалих та аварійно-рятувальні роботи завершені.