Наслідки ракетного удару військ РФ по Запоріжжю: аварійно-рятувальні роботи завершено. ФОТОрепортаж

Станом на 8:00 пошук постраждалих та аварійно-рятувальні роботи на місті ракетного удару військ РФ по Запоріжжю завершені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Рятувальники нагадують, що вночі 9 квітня ворог здійснив ракетний обстріл міста Запоріжжя, в результаті якого сталося часткове руйнування житлового будинку з подальшим загорянням на площі 100 кв. м, вибуховою хвилею частково пошкоджені сусідні будинки і вікна у поряд розташованих будівлях.

Станом на 8:00 на місці події загинуло 2 людей, 50-річний батько і 11-річна донька. З-під завалів співробітники ДСНС врятували 46-річну матір, яку передали лікарям швидкої. На щастя, старша донька була в гостях.

Рятувальники оперативно ліквідували займання та провели розбір конструкцій і окремих елементів.

Станом на 8:00 пошук постраждалих та аварійно-рятувальні роботи завершені.

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