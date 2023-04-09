Поранена внаслідок удару по Запоріжжю жінка перебуває у тяжкому стані, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Поранена внаслідок ракетного удару по Запоріжжю жінка перебуває у важкому стані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, 9 квітня вночі окупанти поцілили двома ракетами С-300 по житловому сектору обласного центру. Внаслідок влучань в одному з приватних будинків загинули дитина та її батько, матір отримала тяжкі поранення.

"Перший ракетний удар відбувся о 01:47, менше ніж за хвилину неподалік вдарила ще одна ракета. Влучання спричинили руйнування та пожежу в одному з будинків, вибуховою хвилею пошкоджені довколишні оселі. Під час пошуково-рятувальних робіт були виявлені тіла загиблих 50-річного чоловіка та його 11-річної доньки. З-під завалів рятувальники дістали 46-річну матір. Жінку в тяжкому стані госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи, сапери, рятувальники ДСНС та відповідні профільні служби.

"Чергова терористична атака на житлові будинки українців. Відео порятунку жінки, чий дім і родину зруйнувала російська ракета", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рятувальники дістають з-під завалів жінку у Запоріжжі. ВIДЕО















Як повідомлялося, вночі російські окупанти вчергове атакували Запоріжжя. Зруйновано один будинок, ще в десятках сусідніх будинків пошкоджено вікна і покрівлі. Наразі аварійно-рятувальні роботи завершено.