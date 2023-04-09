Минулої доби росіяни завдали 10 ударів по Донеччині. ФОТОрепортаж

Під обстрілами перебували 9 населених пунктів. Армія Росії поранила цивільних мешканців, серед них – дитина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Донецької області.

Війська РФ випустили снаряди по містах Авдіївка, Курахове, Бахмут, Костянтинівка, Торецьк, смт Велика Новосілка, Очеретине, селах Времівка, Дружба. Окупанти вели вогонь з авіації, артилерії, мінометів. Пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди.

З авіації рашисти били по Авдіївці та Времівці. Інформації щодо жертв та пошкоджень не надходило. Артилерією російські війська накрили Торецьк, поранили дитину. Також одного цивільного поранено у Бахмуті.

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