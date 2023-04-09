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Губернатор Бєлгородщини повідомив про обстріл двох сіл. ФОТОрепортаж

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За даними російської сторони, сьогодні, 9 квітня, одразу два населені пункти Бєлгородської області потрапили під обстріл нібито з боку України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

За його словами, під обстріл ЗСУ потрапило село Тишанка Волоконовського району. Постраждалих немає. Снарядами пошкоджено 4 приватні домоволодіння: вибиті вікна, посічені фасади та огорожі. 

Також повідомляється про обстріл села Вознесенівка Шебекинського міського округу.

Губернатор запевняє, що жертв та постраждалих немає. Внаслідок влучення снарядів є пошкодження у 2 приватних домоволодіннях та господарських будівлях. Є руйнування на території сільськогосподарського підприємства - пошкоджено дах та стіни складського приміщення. 

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Губернатор Бєлгородщини повідомив про обстріл двох сіл 02
Губернатор Бєлгородщини повідомив про обстріл двох сіл 03
Губернатор Бєлгородщини повідомив про обстріл двох сіл 04

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Топ коментарі

  • piligrim
    а що там постраждало від обстрілів? но фото - звичайний стан кацапських будівель у мирний час...
  • Ольга Турлюн 58187020
    Та хіба то обстріл ??? То наші горобці нечаяно залетіли . То вони ще обстріла не бачили .
  • Сергій 59a5fa46
    Тре так вжарити, шоб в них шуби завернулись і лапті розлетілись. Може зрозуміють, що обстрілювати наш мірняк нізя.
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