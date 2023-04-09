Штурмові підрозділи сил оборони ефективно використовують австралійські бронетранспортери Bushmaster на Бахмутському напрямку, - Генштаб. ФОТО
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Австралійські бронетранспортери Bushmaster ефективно використовують штурмові підрозділи на Бахмутському напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
"Ці автомобілі добре зарекомендували себе як транспортний засіб для переміщення піхоти та евакуації. Вони досить маневрені та прохідні, що важливо для виконання поставлених бойових завдань. І допомагають зберегти життя нашим хлопцям. Дякуємо партнерам за допомогу!", - йдеться у повідомленні.