Вибухи у Феодосії: одна ракета, імовірно, влучила в російську систему С-300. ФОТО

Наслідком учорашніх вибухів у Феодосії, ймовірно, стало знищення російської системи С-300.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий тelegram-канал.

Зазначається, що ракет було дві, хоча так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов повідомив про роботу ППО і збиття однієї ракети.

"Одну ракету збила ППО, друга влучила в систему С-300 та підірвала її. Поранено трьох військових.

З огляду на фото вибуху, ракета цілилася в місце розташування ЗРК неподалік села Піонерське", - йдеться в повідомленні.

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