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Вибухи у Феодосії: одна ракета, імовірно, влучила в російську систему С-300. ФОТО

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Наслідком учорашніх вибухів у Феодосії, ймовірно, стало знищення російської системи С-300.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий тelegram-канал.

Зазначається, що ракет було дві, хоча так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов повідомив про роботу ППО і збиття однієї ракети.

"Одну ракету збила ППО, друга влучила в систему С-300 та підірвала її. Поранено трьох військових.

З огляду на фото вибуху, ракета цілилася в місце розташування ЗРК неподалік села Піонерське", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Феодосії чули звуки вибухів. Аксьонов повідомив про збиття ракети, запущеної "з боку України". ФОТО

Вибухи у Феодосії: одна ракета, імовірно, влучила в російську систему С-300 01
Вибухи у Феодосії: одна ракета, імовірно, влучила в російську систему С-300 02

Топ коментарі

  • Nataliia Mykhailova a5732138
    так це ж була демонстраційна пристрілка - саме по ЗРК
    а далі - міст, під час наступу
  • Сергей Гусаченко fb2284c8
    "Одну ракету збила ППО, друга влучила в систему С-300 та підірвала її. Поранено трьох військових."
    ППО так результативно работает, что даже сама себя защитить не может... Ну а насчет раненых... то это как всегда "потерь нет". Пора бы уже рабссиянам писать так "раненые с оторванными руками и ногами отрезают нужные конечности у убитых товарищей и приматывают к себе с помощью наноскотча, придуманного Рогозиным для устранения утечек кислорода на МКС."
  • Nataliia Mykhailova a5732138
    наш ракетний удар в "особо цыничной форме"
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