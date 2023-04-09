Вибухи у Феодосії: одна ракета, імовірно, влучила в російську систему С-300. ФОТО
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Наслідком учорашніх вибухів у Феодосії, ймовірно, стало знищення російської системи С-300.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий тelegram-канал.
Зазначається, що ракет було дві, хоча так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов повідомив про роботу ППО і збиття однієї ракети.
"Одну ракету збила ППО, друга влучила в систему С-300 та підірвала її. Поранено трьох військових.
З огляду на фото вибуху, ракета цілилася в місце розташування ЗРК неподалік села Піонерське", - йдеться в повідомленні.