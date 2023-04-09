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"Оповестить родственников, взять тревожный чемоданчик, убыть в безопасный район" - у Бєлгородській області з’явилися пам’ятки про евакуацію. ФОТО

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у Бєлгородській області РФ з’явилися пам’ятки про евакуацію. Їх вивісили для мешканців у багатьох місцевих селах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Baza.

Як зазначається, у пам'ятках викладено покроковий порядок дій під час евакуації до збірного пункту. Там же вказано, що мешканці, які вирішили переховуватися в іншому місці, мають повідомити про це голову свого поселення. Крім того, автори пам'ятки розповіли, що має лежати у "тривожній валізці": від документів та контактів родичів до сірників та зміни спідньої білизни.

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Оповестить родственников, взять тревожный чемоданчик, убыть в безопасный район - у Бєлгородській області з’явилися пам’ятки про евакуацію 01
Оповестить родственников, взять тревожный чемоданчик, убыть в безопасный район - у Бєлгородській області з’явилися пам’ятки про евакуацію 02

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Топ коментарі

  • Alex Sav 8157c114
    і не забудь чорний пакет.. можешь два
  • Олександр Дніпро
    - 24.02.22 - Взять Киев за 3 дня!
    - Всё идёт по плану;
    - Всё идёт по плану;
    - Всё идёт по плану;

    - 09.04.23 - Памятка о порядке действий населения при эвакуации из Белгородской области.
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    А было в Белгороде так все по-домашнему. А теперь снова на родину, в Магадан.
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