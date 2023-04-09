у Бєлгородській області РФ з’явилися пам’ятки про евакуацію. Їх вивісили для мешканців у багатьох місцевих селах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Baza.

Як зазначається, у пам'ятках викладено покроковий порядок дій під час евакуації до збірного пункту. Там же вказано, що мешканці, які вирішили переховуватися в іншому місці, мають повідомити про це голову свого поселення. Крім того, автори пам'ятки розповіли, що має лежати у "тривожній валізці": від документів та контактів родичів до сірників та зміни спідньої білизни.

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