Рашисти обстріляли керованими авіабомбами Бериславський район. Зруйновано елеватор, - ОВА. ФОТОрепортаж

Ворог продовжує атакувати Херсонщину керованими авіабомбами - чергову атаку зафіксовано у Бериславському районі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, вчора ввечері російська авіація скинула вибухівку на елеватор у Бериславі. Будівля зазнала серйозних руйнувань.

"З авіації армія РФ вдарила й по селу Львове Тягинської громади. Через ворожу атаку пошкоджено адміністративну будівлю та близько пʼяти будинків місцевих жителів. Також окупанти нанесли авіаудари по селам Ольгине Високопільської громади та Томарине Бериславської громади", - йдеться у повідомленні.

На щастя, мирні люди не постраждали.













