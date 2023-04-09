Рашисти обстріляли керованими авіабомбами Бериславський район. Зруйновано елеватор, - ОВА. ФОТОрепортаж
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Ворог продовжує атакувати Херсонщину керованими авіабомбами - чергову атаку зафіксовано у Бериславському районі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, вчора ввечері російська авіація скинула вибухівку на елеватор у Бериславі. Будівля зазнала серйозних руйнувань.
"З авіації армія РФ вдарила й по селу Львове Тягинської громади. Через ворожу атаку пошкоджено адміністративну будівлю та близько пʼяти будинків місцевих жителів. Також окупанти нанесли авіаудари по селам Ольгине Високопільської громади та Томарине Бериславської громади", - йдеться у повідомленні.
На щастя, мирні люди не постраждали.