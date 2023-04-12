Новини Фото • Війна

Рашисти знову обстріляли Берислав із авіації, - ОВА. ФОТОрепортаж

1 1421
Ворожа авіація продовжує бити по Бериславу Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА. 

Як зазначається, вчора ввечері росіяни завдали авіаудару по території одного з підприємств у місті.

"Через обстріл виникла пожежа, котру ліквідували рятувальники, які оперативно прибули на місце події. Сама будівля підприємства зазнала серйозних руйнувань. Мирні люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Рашисти обстріляли Берислав із авіації, - ОВА. ФОТОрепортаж

Рашисти знову обстріляли Берислав із авіації, - ОВА 01
Рашисти знову обстріляли Берислав із авіації, - ОВА 02
Рашисти знову обстріляли Берислав із авіації, - ОВА 03
Рашисти знову обстріляли Берислав із авіації, - ОВА 04

ТОП-новини

всі новини