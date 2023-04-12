Рашисти знову обстріляли Берислав із авіації, - ОВА. ФОТОрепортаж
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Ворожа авіація продовжує бити по Бериславу Херсонської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, вчора ввечері росіяни завдали авіаудару по території одного з підприємств у місті.
"Через обстріл виникла пожежа, котру ліквідували рятувальники, які оперативно прибули на місце події. Сама будівля підприємства зазнала серйозних руйнувань. Мирні люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.