Наслідки ворожих обстрілів Донеччини: ворог атакував 12 населених пунктів. ФОТОрепортаж

Окупанти атакували 12 населених пунктів Донеччини. Поліція фіксує наслідки обстрілів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, за добу задокументовано 20 російських воєнних злочинів. Внаслідок ворожого вогню є поранені цивільні мешканці.

"Війська РФ обстріляли міста Авдіївка, Бахмут, Дружківка, Костянтинівка, Курахове, Торецьк, смт Очеретине та Желанне, села Карлівка, Максимільянівка, Новокалинове, Предтечине. Ворог гатив із ЗРК "С-300", РСЗВ "Смерч", "Ураган", артилерії", - йдеться у повідомленні.

Руйнувань зазнали 14 цивільних об’єктів - 9 житлових будинків, дитсадок, підприємства.

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