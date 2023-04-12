Командир роти надавав відпустки за хабарі. Тепер може сісти на 10 років. ФОТО
Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону, передає Цензор.НЕТ.
"Командир роти з листопада 2022 року систематично вимагав та одержував неправомірну вигоду від підлеглих військовослужбовців за надання їм короткострокових звільнень від виконання обов’язків військової служби", - йдеться у повідомленні.
Військовослужбовця затримали на гарячому 9 квітня. Під час обшуку в його кабінеті вилучили 65 тис. гривень.
Його відправили до СІЗО під заставу в сумі 241 тис. грн.
Військовослужбовця підозрюють в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Покарання за цією статтею - від 5 до 10 років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.