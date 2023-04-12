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Командир роти надавав відпустки за хабарі. Тепер може сісти на 10 років. ФОТО

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Командира роти, який отримував від підлеглих гроші за надання короткострокових відпусток, затримали на Вінниччині.

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону, передає Цензор.НЕТ.

"Командир роти з листопада 2022 року систематично вимагав та одержував неправомірну вигоду від підлеглих військовослужбовців за надання їм короткострокових звільнень від виконання обов’язків військової служби", - йдеться у повідомленні.

Військовослужбовця затримали на гарячому 9 квітня. Під час обшуку в його кабінеті вилучили 65 тис. гривень.

Його відправили до СІЗО під заставу в сумі 241 тис. грн.

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Військовослужбовця підозрюють в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Покарання за цією статтею - від 5 до 10 років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Командир роти надавав відпустки за хабарі. Тепер може сісти на 10 років 01
Командир роти надавав відпустки за хабарі. Тепер може сісти на 10 років 02

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Топ коментарі

  • Nihilist Toxicus
    На другому році війни спіймали лише одного?! Та це загальна практика,і стосується не тільки відпустки,а й інших речей.
  • Андрій Саган
    Це все зрозуміло,але чому немає покарань для тих хто дає взятки? Якщо б ніхто не давав,то сенсу брати би не було. А у нас я так бачу навіть війна нічого не міняє,усі дають,усі беруть.
  • Андрій Карпенко 44125fa0
    Ця гнида не може, а має сісти
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