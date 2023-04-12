Затримано пропагандиста пулу Медведчука, який закликав до "поділу" України, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала у Хмельницькому проросійського пропагандиста. Ще до початку повномасштабного вторгнення він входив до пулу політичних піарників, які працювали на Медведчука.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Встановлено, що фігурант займався "розкруткою" медійного образу поплічника кремля як "миротворця", якого "чують" у москві. Для цього регулярно публікував свої дописи на пропагандистських інтернет-платформах.

Крім того, на початку 2020 року він добровільно почав працювати на російське інформагентство "News-front", яке зареєстроване у тимчасово окупованому Криму", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, після початку повномасштабної агресії РФ він перебував у Хмельницькому і звідти неодноразово поширював публікації, в яких ставив під сумнів існування української державності у міжнародно визнаних кордонах.

Також він займався дискредитацією Сил оборони та поширював фейки про внутрішньо-політичну обстановку в Україні.

Лінгвістичні експертизи підтвердили факти підривної діяльності фігуранта. Під час обшуків за місцем проживання зловмисника у Хмельницькому виявлено комп’ютерну техніку і мобільні телефони, які він використовував у злочинних діях.

Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) та обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

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