Затримано пропагандиста пулу Медведчука, який закликав до "поділу" України, - СБУ. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Встановлено, що фігурант займався "розкруткою" медійного образу поплічника кремля як "миротворця", якого "чують" у москві. Для цього регулярно публікував свої дописи на пропагандистських інтернет-платформах.
Крім того, на початку 2020 року він добровільно почав працювати на російське інформагентство "News-front", яке зареєстроване у тимчасово окупованому Криму", - йдеться в повідомленні.
За даними СБУ, після початку повномасштабної агресії РФ він перебував у Хмельницькому і звідти неодноразово поширював публікації, в яких ставив під сумнів існування української державності у міжнародно визнаних кордонах.
Також він займався дискредитацією Сил оборони та поширював фейки про внутрішньо-політичну обстановку в Україні.
Лінгвістичні експертизи підтвердили факти підривної діяльності фігуранта. Під час обшуків за місцем проживання зловмисника у Хмельницькому виявлено комп’ютерну техніку і мобільні телефони, які він використовував у злочинних діях.
Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) та обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.