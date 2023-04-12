Наслідки ворожих обстрілів Харківщини: під ворожим вогнем опинилися 4 райони. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби окупанти завдавали удари по Куп’янську, Вовчанську, Синьківці та Шебелинці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Харківської області

Внаслідок неодноразових обстрілів у місті Вовчанськ пошкоджені житлові будинки. У селі Кіндрашівка Куп'янського району через обстріли поранення отримала 62-річна жінка.

Після окупації рашистами на звільнених територіях залишається високою мінна небезпека. Минулої доби під час роботи у полі в Куп'янському районі на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався 31-річний чоловік. В селі Рубіжне Чугуївського району на подвір'ї власного будинку 48-річний чоловік наступив на ворожу міну. Постраждалих доставили до медичних закладів.

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