Росіяни риють у Криму нові окопи та встановлюють "зуби драконів". СУПУТНИКОВІ ФОТО

Опубліковані нові супутникові знімки укріплень, які росіяни лаштують в окупованому Криму.

Знімки зроблені американською компанією Maxar Technologies, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Крим.Реалії.

Знімок показує, що в серпні 2022 року окопів в селищі Маслово на півночі Криму ще не було

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На новішому зімку від 3 січня 2023 року в Маслово помітні російські захисні укріпленя та "зуби дракона"

Захисні спорудження в селищі Медведівка на півночі Криму. 3 січня 2023 року

На знімку Медведівки від 11 січня 2023 року помітно, що захисних споруд стало більше

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Окопи в Армянську на півночі Криму. 16 лютого 2023 року

Ще один супутниковий знімок окопів в Армянську

Окопи на пляжі в селі Вітіно Сакського району Криму, 31 березня 2023 року

Військова техніка РФ на російській базі в селі Медведівка, 11 лютого 2023 року