Новини Фото • Окуповані території - Крим і Донбас

Росіяни риють у Криму нові окопи та встановлюють "зуби драконів". СУПУТНИКОВІ ФОТО

9 87840
Опубліковані нові супутникові знімки укріплень, які росіяни лаштують в окупованому Криму.

Знімки зроблені американською компанією Maxar Technologies, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Крим.Реалії.

Росіяни риють у Криму нові окопи та встановлюють зуби драконів 01

Знімок показує, що в серпні 2022 року окопів в селищі Маслово на півночі Криму ще не було

Читайте: Тисячі росіян, які "понаїхали" до Криму, кидають майно та їдуть, - представниця президента Ташева

Росіяни риють у Криму нові окопи та встановлюють зуби драконів 02

На новішому зімку від 3 січня 2023 року в Маслово помітні російські захисні укріпленя та "зуби дракона"

Росіяни риють у Криму нові окопи та встановлюють зуби драконів 03

Захисні спорудження в селищі Медведівка на півночі Криму. 3 січня 2023 року

Росіяни риють у Криму нові окопи та встановлюють зуби драконів 04

На знімку Медведівки від 11 січня 2023 року помітно, що захисних споруд стало більше

Також читайте: Крим ретельно готують до наступу ЗСУ, - зрадник Аксьонов

Росіяни риють у Криму нові окопи та встановлюють зуби драконів 05

Окопи в Армянську на півночі Криму. 16 лютого 2023 року

Росіяни риють у Криму нові окопи та встановлюють зуби драконів 06

Ще один супутниковий знімок окопів в Армянську

Росіяни риють у Криму нові окопи та встановлюють зуби драконів 07

Окопи на пляжі в селі Вітіно Сакського району Криму, 31 березня 2023 року

Росіяни риють у Криму нові окопи та встановлюють зуби драконів 08

Військова техніка РФ на російській базі в селі Медведівка, 11 лютого 2023 року

Топ коментарі

  • Oleksandr Zabolotnyy 755a0995
    це не на часі..... не розхїитуйте човен а то щурів тошнить
  • Сергей Гусаченко fb2284c8
    Окопы в обороне в степи не сильно помогут, но к земле привыкать надо.
  • Hanka Panyanka
    ага, а скільки ми їх нарили на півночі України? що її так стрімко здали..., та й зараз не дуже риємо на сході..., тільки може десь на кордоні з Білорусією...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини