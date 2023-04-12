Росіяни риють у Криму нові окопи та встановлюють "зуби драконів". СУПУТНИКОВІ ФОТО
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Опубліковані нові супутникові знімки укріплень, які росіяни лаштують в окупованому Криму.
Знімки зроблені американською компанією Maxar Technologies, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Крим.Реалії.
Знімок показує, що в серпні 2022 року окопів в селищі Маслово на півночі Криму ще не було
На новішому зімку від 3 січня 2023 року в Маслово помітні російські захисні укріпленя та "зуби дракона"
Захисні спорудження в селищі Медведівка на півночі Криму. 3 січня 2023 року
На знімку Медведівки від 11 січня 2023 року помітно, що захисних споруд стало більше
Окопи в Армянську на півночі Криму. 16 лютого 2023 року
Ще один супутниковий знімок окопів в Армянську
Окопи на пляжі в селі Вітіно Сакського району Криму, 31 березня 2023 року
Військова техніка РФ на російській базі в селі Медведівка, 11 лютого 2023 року