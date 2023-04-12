Комісія Мінкульту розпочала роботу в Києво-Печерській лаврі та фіксує пошкодження об’єктів культурної спадщини. ФОТОрепортаж

Комісія Міністерства культури та інформаційної політики з приймання-передачі державного майна розпочала роботу в Києво-Печерській лаврі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Мінкульту.

"Комісія МКІП нарешті працює, хоч і не без перешкод. Фіксуємо заявою про злочин за ст. 298 ККУ "Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини", - йдеться у повідомленні.

Також до повідомлення прикріплено фото, на яких зображено наслідки користування Лаврою представниками УПЦ (МП).

















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Нагадаємо, Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває з УПЦ МП договір про безоплатне користування Києво-Печерською лаврою. Таке рішення ухвалили через те, що релігійна організація порушила умови користування державним майном.

Ченці УПЦ МП мали залишити Лавру до 29 березня. Але вони заявили, що не збираються звідти йти.

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрій назвав рішення про розірвання договору "несправедливим" щодо вірян. Патріарх РПЦ Кирил поскаржився релігійним та світським світовим діячам на "вигнання ченців" з "колиски нашої цивілізації". Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що виселення УПЦ МП з Лаври нібито виправдовує повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

29 березня УПЦ МП подала позов до суду, виборюючи право залишитися на території Лаври. Митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) записав відеозвернення до президента Володимира Зеленського з погрозами.

Тим часом архімандрит Авраамій (Лотиш) перейшов до ПЦУ та став намісником монастиря. УПЦ МП заборонила йому служіння.

30 березня УПЦ МП не виїхала з Лаври та заблокувала роботу комісії Міністерства культури, яка не змогла потрапити до зачиненої церкви.