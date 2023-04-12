Шмигаль прибув із офіційним візитом до США: Розраховуємо на нові домовленості

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль прибув із офіційним візитом до США.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Починаємо роботу в США. Військова, фінансова, санкційна підтримка, залучення інвестицій та допомога у відновленні. Обговоримо всі ці питання з міністрами оборони, фінансів, торгівлі й транспорту США, керівництвом Світового банку, МВФ, USAID, ЄІБ та іншими. Розраховуємо на нові домовленості", - зазначив премє'р.