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Шмигаль прибув із офіційним візитом до США: Розраховуємо на нові домовленості

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль прибув із офіційним візитом до США.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Починаємо роботу в США. Військова, фінансова, санкційна підтримка, залучення інвестицій та допомога у відновленні. Обговоримо всі ці питання з міністрами оборони, фінансів, торгівлі й транспорту США, керівництвом Світового банку, МВФ, USAID, ЄІБ та іншими. Розраховуємо на нові домовленості", - зазначив премє'р.

Шмигаль прибув із офіційним візитом до США: Розраховуємо на нові домовленості 01

Топ коментарі

  • Alex Sav 8157c114
    от же чмо
  • Ksenia VB
    Ну да, ну да..
    Приїхала нахабна морда зазирати у штатівський бюджет
  • Ksenia VB
    Без шмигля точно може.
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