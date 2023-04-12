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Схему нелегального виїзду військовозобов’язаних за кордон викрито на Одещині, - прокуратура. ФОТО

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В Одеській області правоохоронці викрили чергову схему нелегального виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Схему нелегального виїзду військовозобов’язаних за кордон викрито на Одещині, - прокуратура 01

За даними слідства, до її організації причетні кілька жителів Одещини. Вони оформляли фіктивні документи про зняття чоловіків призовного віку з військового обліку за станом здоров’я. Вартість вирішення "питання" – від 3000 до 3500 доларів.

Серед охочих скористатись такими "послугами" були і жителі Хмельницької області.

11 квітня у місті Одеса проведено комплекс слідчих дій. Під час передачі грошових коштів у сумі 3000 доларів затримано одного з фігурантів – одесита.

Схему нелегального виїзду військовозобов’язаних за кордон викрито на Одещині, - прокуратура 02

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Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України та обрання запобіжного заходу.

Топ коментарі

  • Oleg Mamont
    ну так бизнес по одесски ))) сначала быки на камеру хапают на улицах прохожих и разгоняют волну, а потом обыватели к дельцам бегут занести трешку бачей, все очевидно.
  • Vasyl Humeniuk
    Продажна влада приймає потрібні закони для ухилянтів а потім ці прогалини в законі використовує для збагачення. МНОГОХОДОВОЧКА ВІД ВЛАДИ.
  • Sergiy Vitalyovich
    Вкотре беруть тих, хто бере $3000-3500 демпінгуючи на ринку послуги та надаючи можливість скористатися нею небагатим людям (останнє в очах влади є ще найбільшою проблемою, адже біднішим відведено роль тих, хто має воювати поки вона заробляє).
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