Двоє мирних жителів загинули внаслідок обстрілу російськими військовими смт Дворічна на Харківщині. ФОТО

12 квітня внаслідок обстрілу російськими загарбниками смт Дворічна на Харківщині загинуло двоє мирних мешканців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, 12 квітня військовослужбовці ЗС РФ обстріляли смт Дворічна Куп’янського району. Вдень отримала поранення 63-річна жінка, загинув 71-річний місцевий мешканець.

О 15:40 окупанти знову обстріляли Дворічну, поранено 75-річного чоловіка. Його було госпіталізовано до лікарні, де він помер.

Внаслідок російських обстрілів також пошкоджено житлові будинки мирних жителів.

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Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).