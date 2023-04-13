Доба на Донеччині: під ворожим вогнем опинилися 9 громад, одна особа загинула, - ОВА. ФОТО

Серед ночі росіяни завдали ракетного удару по Слов’янську - поцілили у житловий сектор, пошкодили школу, 4 багатоповерхівки та 3 приватні будинки.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

На Волноваському напрямку під обстрілами Вугледар та Новоукраїнка - без жертв.

На Донецькому напрямку 1 людина поранена та 26 приватних будинків пошкоджено у Курахівці. Ще 2 будинки пошкоджено в Берестках - громада зазнала двох обстрілів з Ураганів та одного артобстрілу. Зранку росіяни обстріляли з Ураганів Соловйове Очеретинської громади.

На Горлівському напрямку зафіксовано обстріли на околицях Торецької, Часовоярської та Соледарської громад - інформація про постраждалих не надходила.

На Лисичанському напрямку потерпає Сіверськ - у місті пошкоджені двоповерхівка та декілька приватних будинків.

Всього за добу росіяни вбили 1 жителя Донеччини, поранили ще 2.

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