Коригував атаки "шахедів" по Одесі: СБУ затримала ворожого інформатора. ФОТОрепортаж

СБУ на Одещині затримала чоловіка, який поширював інформацію про місця розташування підрозділів Сил оборони і стратегічно важливих об’єктів оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Саме за його координатами окупанти здійснили один з ударів іранськими дронами "Shahed" по території обласного центру. За даними слідства, поплічником окупантів виявився радіомеханік одного з одеських заводів військово-промислового комплексу", - йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначили, що чоловік поширював у створеній ним в месенджері "Telegram" групі, учасники якої були переважно росіяни, інформацію про місця розташування на оборонному підприємстві та поряд з ним підрозділів Сил оборони та їх озброєння. Крім того, інформатор "зливав" дані щодо виконання підприємством оборонних замовлень.

"Встановлено, що після російських повітряних атак фігурант фіксував та поширював у власній групі наслідки "прильотів" із деталізацією ступенів ураження атакованих обʼєктів. Ці дані ворог міг використати для здійснення повторних та підготовки нових ударів дронами-камікадзе по українському місту", - додали в Службі безпеки.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).

Йому обрано запобіжний захід ˗ тримання під вартою. Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

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