На Харківщині ексгумували чергову жертву російських військових. ФОТО
2 5704
У Куп’янському району правоохоронці ексгумували труп чоловіка, який загинув внаслідок артобстрілу у вересні минулого року
Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.
"13 квітня 2023 року в ході огляду лісової посадки в с. Подоли Куп’янського району ексгумовано труп чоловіка. За даними слідства, 81-річний чоловік загинув внаслідок артобстрілу з боку ЗС РФ 27 вересня минулого року", - йдеться в повідомленні.
Наразі труп направлено на експертизу для встановлення причини смерті та проведення необхідних експертиз.