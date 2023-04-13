СБУ виявила два схрони російських загарбників на прикордонні Чернігівщини. ФОТОрепортаж

У ході контрдиверсійних заходів у прикордонних районах СБУ виявила ще два схрони з російськими боєприпасами. Їх окупанти приховали під час втечі від контрнаступу ЗСУ минулого року.