СБУ виявила два схрони російських загарбників на прикордонні Чернігівщини. ФОТОрепортаж
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У ході контрдиверсійних заходів у прикордонних районах СБУ виявила ще два схрони з російськими боєприпасами. Їх окупанти приховали під час втечі від контрнаступу ЗСУ минулого року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.
У покинутій будівлі поблизу одного з військових об’єктів співробітники СБУ виявили 21 артилерійський снаряд калібру 30 мм, бойові гранати та 800 набоїв до стрілецької зброї.
У нежитловому приміщенні поруч із зерносховищем був знайдений ще один замаскований ворожий тайник.Зі схрону вилучили два постріли до реактивних протитанкових гранатометів та пороховий заряд до них, набої калібру 7,62 мм.