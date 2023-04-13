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СБУ виявила два схрони російських загарбників на прикордонні Чернігівщини. ФОТОрепортаж

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У ході контрдиверсійних заходів у прикордонних районах СБУ виявила ще два схрони з російськими боєприпасами. Їх окупанти приховали під час втечі від контрнаступу ЗСУ минулого року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

У покинутій будівлі поблизу одного з військових об’єктів співробітники СБУ виявили  21 артилерійський снаряд калібру 30 мм, бойові гранати та 800 набоїв до стрілецької зброї.

СБУ виявила два схрони російських загарбників на прикордонні Чернігівщини 01

У нежитловому приміщенні поруч із зерносховищем був знайдений ще один замаскований ворожий тайник.Зі схрону вилучили два постріли до реактивних протитанкових гранатометів та пороховий заряд до них, набої калібру 7,62 мм.


СБУ виявила два схрони російських загарбників на прикордонні Чернігівщини 02
СБУ виявила два схрони російських загарбників на прикордонні Чернігівщини 03
СБУ виявила два схрони російських загарбників на прикордонні Чернігівщини 04

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