Багато запитів про допомогу від підрозділів. Зараз треба викупити квадрокоптери, тепловізори та приціли, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Волонтери отримують багато запитів від підрозділів ЗСУ, однак наразі дуже важко збирати допомогу. Українців просять допомагати фронту.

Про це у Facebook повідомила волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти відрізають нашому полоненому голову

На фронті тривають кровопролитні бої

Кожного дня сотні загиблих та поранених

Люди, я Вас дуже прошу допомагати фронту!!!

В нас багато запитів від підрозділів , дуже важко збирати допомогу

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Зараз треба викупити

Три квадрокоптери Мавік 3 Комбо -280 т грн

Три тепловізори -140 т та 52 т грн

Приціли -96 т грн

Дальноміри та турнікети

Чекаємо на поставку рацій Моторола

З понеділка викупила

Три тепловізори -129 т грн

Сім планшетів -54600 грн

Чотири приціли -96 т грн

Дрон Мавік Комбо -2300 євро

Відправили посилки на фронт, дрони, турнікети, рації, тепловізори, одяг для поранених

Дуже просимо, не відстороняйтесь, триває жахлива війна

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253", - закликала Юсупова.













