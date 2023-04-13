Багато запитів про допомогу від підрозділів. Зараз треба викупити квадрокоптери, тепловізори та приціли, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж
Про це у Facebook повідомила волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти відрізають нашому полоненому голову
На фронті тривають кровопролитні бої
Кожного дня сотні загиблих та поранених
Люди, я Вас дуже прошу допомагати фронту!!!
В нас багато запитів від підрозділів , дуже важко збирати допомогу
Зараз треба викупити
Три квадрокоптери Мавік 3 Комбо -280 т грн
Три тепловізори -140 т та 52 т грн
Приціли -96 т грн
Дальноміри та турнікети
Чекаємо на поставку рацій Моторола
З понеділка викупила
Три тепловізори -129 т грн
Сім планшетів -54600 грн
Чотири приціли -96 т грн
Дрон Мавік Комбо -2300 євро
Відправили посилки на фронт, дрони, турнікети, рації, тепловізори, одяг для поранених
Дуже просимо, не відстороняйтесь, триває жахлива війна
Пайпал - [email protected]
Приват - 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Посилання на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер картки Банки
5375 4112 0025 4253", - закликала Юсупова.