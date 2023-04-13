Одній з бригад, яка проводить бойове злагодження на Півдні, передали 5 вантажівок з мобільними лазнями, генератори та радіостанції. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
Лідер політсили Петро Порошенко привіз десантникам 5 побутових комплексів.
За його словами, сьогодні всі ресурси мають йти перш за все на забезпечення Збройних Сил України, в тому числі і фінансові. Водночас десантники, які готуються до жорстоких боїв із ворогом, розповіли, що зараз грошове забезпечення не перевищує 25 тисяч гривень.
П'ятий президент зауважив: Верховна Рада ухвалила рішення повернути доплати 30 тисяч гривень і урізати зарплати держчиновникам. Каже: це справедливо, а якщо, приміром, "прокурорські" хочуть заробляти більше - нехай їдуть на передову.
"Якщо воїни, які проводять бойове злагодження, які відновлюють боєздатність, на сьогоднішній день перейшли з 50 тисяч на 20 – це антиконституційно. З 2014 року ми робили все для того, щоб створити Збройні Сили, підвищувати грошове забезпечення українських воїнів. І зараз ми будемо робити все для того, щоб гідно платили бійцям", - додав Порошенко.
За його словами, замість того, щоб витрачати кошти державного бюджету на другорядні статті, треба спрямувати їх виключно на армію: "Зараз нічого важливішого для нас, ніж забезпечити воїнів зброєю, зарплатами, медичним обслуговуванням, виплатами родинам загиблих, компенсаціями за поранення – нічого важливішого не існує".