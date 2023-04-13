Одній з бригад, яка проводить бойове злагодження на Півдні, передали 5 вантажівок з мобільними лазнями, генератори та радіостанції. ФОТОрепортаж

Одній із новостворених бригад Десантно-штурмових військ, яка зараз проводить бойове злагодження на південному напрямку, передали 5 вантажівок DAF з мобільними лазнями на причепах. А також генератори, радіостанції, ретранслятори, автомобільні шини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Лідер політсили Петро Порошенко привіз десантникам 5 побутових комплексів.

За його словами, сьогодні всі ресурси мають йти перш за все на забезпечення Збройних Сил України, в тому числі і фінансові. Водночас десантники, які готуються до жорстоких боїв із ворогом, розповіли, що зараз грошове забезпечення не перевищує 25 тисяч гривень.

П'ятий президент зауважив: Верховна Рада ухвалила рішення повернути доплати 30 тисяч гривень і урізати зарплати держчиновникам. Каже: це справедливо, а якщо, приміром, "прокурорські" хочуть заробляти більше - нехай їдуть на передову.

"Якщо воїни, які проводять бойове злагодження, які відновлюють боєздатність, на сьогоднішній день перейшли з 50 тисяч на 20 – це антиконституційно. З 2014 року ми робили все для того, щоб створити Збройні Сили, підвищувати грошове забезпечення українських воїнів. І зараз ми будемо робити все для того, щоб гідно платили бійцям", - додав Порошенко.

За його словами, замість того, щоб витрачати кошти державного бюджету на другорядні статті, треба спрямувати їх виключно на армію: "Зараз нічого важливішого для нас, ніж забезпечити воїнів зброєю, зарплатами, медичним обслуговуванням, виплатами родинам загиблих, компенсаціями за поранення – нічого важливішого не існує".

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