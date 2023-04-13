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Наслідки обстрілів Херсонщини: двоє цивільних загинули, ще дві особи зазнали поранень. ФОТО

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Вдень 13 квітня росіяни обстріляли житлові квартали Херсону та Бериславський район. Є загиблі та поранені.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України, інформує Цензор.НЕТ.

"У селі Зміївка ворожий снаряд поцілив у школу, внаслідок чого загинув місцевий мешканець. Також у Херсоні чоловік, що опинився в епіцентрі обстрілу, отримав травми несумісні із життям", - йдеться в повідомленні.

Щонайменше двоє цивільних дістали поранення, їх госпіталізовано. Ворожим вогнем пошкоджено будинки мирних жителів.

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Наслідки обстрілів Херсонщини: двоє цивільних загинули, ще дві особи зазнали поранень 01
Наслідки обстрілів Херсонщини: двоє цивільних загинули, ще дві особи зазнали поранень 02
Наслідки обстрілів Херсонщини: двоє цивільних загинули, ще дві особи зазнали поранень 03

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