Внаслідок обстрілу Харківщини з РСЗВ поранені четверо мирних жителів. ФОТО

Внаслідок ворожих обстрілів Куп’янщини четверо мирних жителів отримали поранення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 13 квітня близько 11:30 військовослужбовці ЗС РФ обстріляли з РСЗВ с. Кучерівка Куп‘янського району. Внаслідок обстрілу загорівся трактор з причепом. Отримали поранення водій трактора та двоє чоловіків — пасажири причепу. Наразі всіх трьох постраждалих госпіталізовано до лікарні.

Близько 15:00 окупанти обстріляли смт Дворічна Куп‘янського району: осколкове поранення отримав 46-річний мирний мешканець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє мирних жителів загинули внаслідок обстрілу російськими військовими смт Дворічна на Харківщині. ФОТО

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).