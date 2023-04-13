Внаслідок обстрілу Харківщини з РСЗВ поранені четверо мирних жителів. ФОТО
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Внаслідок ворожих обстрілів Куп’янщини четверо мирних жителів отримали поранення.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
За даними слідства, 13 квітня близько 11:30 військовослужбовці ЗС РФ обстріляли з РСЗВ с. Кучерівка Куп‘янського району. Внаслідок обстрілу загорівся трактор з причепом. Отримали поранення водій трактора та двоє чоловіків — пасажири причепу. Наразі всіх трьох постраждалих госпіталізовано до лікарні.
Близько 15:00 окупанти обстріляли смт Дворічна Куп‘янського району: осколкове поранення отримав 46-річний мирний мешканець.
Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).