Підозрюваного у "зливанні" секретних документів Пентагону викрили за інтер’єром кухні, - The New York Times. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
21-річний військовий розвідувального крила Військово-повітряних сил Національної гвардії штату Массачусетс Джон Тейшейра фотографував секретні документи на своїй кухні, згодом він "злив" світлини у Мережу.
Гранітну стільницю з характерним візерунком і білу підлогову плитку можна побачити на фотографіях деяких "зливів" секретних документів. Такий самий декор інтер'єру можна знайти на фотографіях родинного будинку, розміщених в Інтернеті одним з найближчих родичів військовослужбовця Тейшейри.
Видання зазначає, що онлайн-друзі американського військового нібито не знали його імені, його викрили саме за допомогою світлин.
Нагадаємо, військові документи, в яких детально описані секретні плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим наступом на Росію, були опубліковані в телеграмі та твіттері на початку квітня.
Пізніше у соціальних мережах з’явилася нова порція секретних документів, які, ймовірно, деталізують секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.
За даними Reuters, "злита" у мережу засекречена інформація про плани США та НАТО щодо підсилення ЗСУ перед контрнаступом може бути підробкою. Своєю чергою, як пише Politico, витік секретних документів призвів до кризи відносин між США і союзниками.
Через витік секретних документів Пентагону Україна вже змінила деякі свої військові плани.
У Міноборони Великої Британії наголосили, що оприлюднені документи містять суттєві неточності, тому "читачі мають бути обережними і не приймати за чисту монету твердження, які потенційно можуть поширювати дезінформацію".
ФБР вже заарештувало підозрюваного у "зливі".