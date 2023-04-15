Ворог обстріляв медзаклад та приватні будинки у Вовчанську, поранено жінку, - ОВА. ФОТО
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, внаслідок обстрілів Вовчанська пошкоджено медичний заклад. 62-річна працівниця закладу отримала поранення та була госпіталізована в стані середньої тяжкості. Будівля закладу зазнала суттєвих руйнувань. Крім того, у Вовчанську обстрілами пошкоджено 5 приватних житлових будинків.
За даними Синєгубова, також під ворожими обстрілами вчора перебували Стариця, Стрілеча, Дворічна, Красне перше та інші населені пункти.
В області залишається високою мінна небезпека. В Ізюмському районі під час відновлювальних робіт підірвався та отримав поранення 44-річний електромонтер Борівської РЕС. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.
В Ізюмі на ворожому вибуховому пристрої на ринку підірвалася 29-річна жінка. Госпіталізована в стані середньої тяжкості.
"Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 167 вибухонебезпечних предметів", - додає він.
"На лінії зіткнення тривають бойові дії. Захисники Харківщини надійно утримують свої позиції та чинять спротив російським окупантам", - резюмує очільник регіону.