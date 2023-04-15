Минулої доби окупанти вбили 9 мирних жителів Донеччини. 22 людини поранено, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби російські окупанти вбили 9 мирних жителів Донеччини. 22 людини поранено.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія вбиває цивільних! 14 квітня внаслідок ракетних ударів по Слов'янську загинули 9 жителів Донеччині, ще 21 людина зазнала поранень", - наголошує він.

Крім того, за словами Кириленка, вдалося уточнити інформацію щодо 1 пораненого у Мар'їнці.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

"Кожен воєнний злочинець буде покараний!", - резюмує очільник регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар по Слов’янську: кількість жертв зросла до 9, ще 4 особи знаходяться під завалами