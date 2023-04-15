Вершники апокаліпсису, пекінська качка, кремлівський спорт. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
"Цель спецоперации достигнута"
"Тлетворное влияние Востока"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон заявив про майбутню "стратегічну автономію" Європи
Читайте на "Цензор.НЕТ": Сі Цзіньпін схиляв Макрона до "протистояння" США, - Reuters
Чудова річниця
Читайте на "Цензор.НЕТ": Річниця потоплення крейсера "Москва": Зеленський започаткував в Україні день ОПК
Читайте на "Цензор.НЕТ": Історичний пуск двох ракет Нептун, які потопили російський крейсер "Москва". ВIДЕО
Зі святом
Гарна іграшка
Читайте на "Цензор.НЕТ": Модель "Нептуна", який уразив крейсер "Москва", виставили на аукціон у Чехії
Кремлівський спорт
Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Польщі Моравецький про допуск спортсменів із РФ до Олімпіади: Зробимо все, щоб спорт був вільним від російського впливу
Курортний сезон у Криму починається...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни риють у Криму нові окопи та встановлюють "зуби драконів". СУПУТНИКОВІ ФОТО
... і у Криму також
Скоро!
Прогноз погоди
Все за планом
Вершники Апокаліпсису
Прогрес
Страшне...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінкульт питав в YouTube, чому у телемарафону впали перегляди, - Ткаченко
Пекінська качка
Більше фотошопів дивіться тут