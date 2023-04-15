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В окупованому Маріуполі військкомат продовжує вербувати чоловіків, розсилаючи смс-повідомлення, - Андрющенко. ФОТО

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Окупанти у Маріуполі намагаються будь-якими способами залучити до військової служби цивільних мешканців.

Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Військомат окупантів в Маріуполі продовжує вербовку. Не зупиняється та не збирається здаватись.

Нова розсилка для чоловіків. Не хочеш через контракт на фронт, можеш піти через навчання. Та це ще електронні повісти не запровадили", - йдеться в повідомленні. 

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В окупованому Маріуполі військкомат продовжує вербувати чоловіків, розсилаючи смс-повідомлення, - Андрющенко 01

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    - Вам направлялась павестка! Пачему не прибыли в ваенкамат?
    - Так я уже на фронті!
    - Где именна?
    - В бригаді Чорних Запорожців!
  • Andrey Servetnik
    Опа ,прилетів для ждунів та сепарів нежданчик,нова родина кличе ,м'ясо на фронті закінчується.
  • albano miner
    ..місцеві ждуни та какібєзразніци трохи в шоці?
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