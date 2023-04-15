В окупованому Маріуполі військкомат продовжує вербувати чоловіків, розсилаючи смс-повідомлення, - Андрющенко. ФОТО
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Окупанти у Маріуполі намагаються будь-якими способами залучити до військової служби цивільних мешканців.
Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Військомат окупантів в Маріуполі продовжує вербовку. Не зупиняється та не збирається здаватись.
Нова розсилка для чоловіків. Не хочеш через контракт на фронт, можеш піти через навчання. Та це ще електронні повісти не запровадили", - йдеться в повідомленні.