11 з половиною років в’язниці отримав інформатор ФСБ, який наводив "Калібри" на Миколаїв, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного інформатора ФСБ, який діяв у прифронтових районах на півдні України.

Зловмисник коригував ракетні удари по Миколаєву російськими крилатими ракетами "Калібр". Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Крім того, як зазначається, він збирав розвідані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону.

Насамперед ворожий поплічник намагався виявити бойові позиції артилерії та системи протиповітряної оборони ЗСУ.

"Співробітники Служби безпеки затримали зловмисника на початку серпня минулого року під час контрдиверсійних заходів на Миколаївщині. За матеріалами СБУ суд призначив йому одинадцять з половиною років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Як встановили слідчі, ворожим інформатором виявився мешканець обласного центру. На початку літа минулого року російська спецслужба залучила його до негласної співпраці через представника "мдб днр".







У поле зору ворога він потрапив на одному із прокремлівських телеграм-каналів, де регулярно виправдовував російську збройну агресію проти України.

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Під час обшуку у зловмисника виявлено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з окупантами.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану);

- ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.