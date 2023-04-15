Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Країна-агресор завдала чергові удари по мирних населених пунктах Херсонського та Бериславського районів Херсонщини. По об’єктах житлової та енергетичної інфраструктури армія РФ гатила з реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, БПЛА та авіації. Внаслідок обстрілів є поранені у смт Білозерка, с.Веселе та с.Ольгівка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, ворог завдав авіаударів по місту Берислав, поціливши у територію фермерського господарства та підприємства з виробництва соняшникової олії. Навколо місць вибухів керованих авіаційних бомб пошкоджено щонайменше 47 житлових будинків, місто та навколишні села залишилися без електропостачання.

"Російські війська вкотре піддали масованому обстрілу місто Херсон, де вибухи лунали цілодобово. Окупанти безжалісно намагалися знищити інфраструктурні об’єкти, цілили по території річкового порту, мирних житлових кварталах центру, мікрорайону Корабел та передмістя. Снарядами пошкоджені квартири у багатоповерхівках, приватні будинки та автомобілі. Після чергового обстрілу в обласному центрі на деякий час зникло світло", - йдеться у повідомленні.







За минулу добу поліція відкрила 27 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів російських окупантів на Херсонщині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби росіяни 96 разів обстріляли територію Херсонщини, - ОВА

Також повідомляється, що російські військові за допомогою безпілотників вкотре атакували працівників поліції. В Херсоні у мікрорайоні Корабел службовий автомобіль правоохоронців потрапив під атаку БПЛА. Поранено двох поліцейських, автомобіль отримав механічні пошкодження.

Під ворожий обстріл із дрону потрапили два службових автомобілі поліцейських у місті Берислав. Внаслідок скидання модифікованих боєприпасів поранено одного працівника поліції, автомобілі отримали механічні пошкодження.

Слідчі фіксують кожен факт російської агресії. Триває розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 438 КК України "Порушення законів та звичаїв війни".