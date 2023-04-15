Доба на Донеччині: ракетні удари по Слов’янську та обстріли Вугледару і Мар’їнки. ФОТОрепортаж
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадує, що напередодні ввечері росіяни завдали ракетних ударів по Слов’янську - убили 9 людей, зокрема 2-річну дитину, поранили ще 21 людину. Пошкоджено 34 багатоповерхівки, 20 приватних будинків, школу, адмінбудівлю, базу відпочинку, крамницю та господарський центр.
На Волноваському напрямку під обстрілами Вугледар і Пречистівка - без жертв.
За словами Кириленка, на Донецькому напрямку вдалося встановити інформацію щодо 1 пораненого у Мар’їнці.
На Горлівському напрямку 2 ракети поцілили у територію неробочої психлікарні в Костянтинівці - пошкоджено 2 корпуси. Під обстрілами промзона у Часовоярській громаді та околиці Торецької громади. У Соледарській громаді пошкоджено 3 будинки у Федорівці.
На Лисичанському напрямку зафіксовано 2 обстріли Торського і 2 обстріли Зарічного Лиманської громади - ніхто не постраждав.