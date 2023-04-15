Наслідки ворожих обстрілів Донеччини. ФОТОрепортаж

За добу поліція зафіксувала 17 ворожих атак у 9 населених пунктах на Донеччині. Серед загиблих та поранених - діти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, армія РФ обстріляла міста Авдіївка, Костянтинівка, Часів Яр, Слов’янськ, Краматорськ, смт Очеретине, села Времівка, Карлівка, Мирне.

"Ворог вдарив із ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", "Ураган", артилерії, мінометів. Знищено та пошкоджено 85 цивільних об’єктів - 59 житлових будинків, школи, лікарні, районну раду, магазин, господарський центр, базу відпочинку, клуб, гаражі, автомобілі", - зазначають правоохоронці.

Сім ракет "С-300" окупанти спрямували по Слов’янську та одну - по селу Мирне. Поцілили у 34 багатоквартирні будинки, 20 приватних осель, об’єкти соціальної інфраструктури та автотранспорт. Загинуло 9 людей, серед них - дворічна дитина. Ще 21 особа отримали травми різного ступеня важкості, серед них - 14-річна дитина.

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Двома ракетами "С-300" війська РФ накрили Костянтинівку. Ще один снаряд вибухнув у Краматорську. В обох випадках пошкоджено будинки, гаражі та об’єкти інфраструктури. Інформації щодо жертв не надходило.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.