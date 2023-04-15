Матір та дочка загинули внаслідок обстрілу Херсону, - ОВА (оновлено). ФОТО

Внаслідок обстрілу Херсону росіянами сьогодні загинуло дві жінки.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вони зазнали мінно-вибухових травм, несумісних із життям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Херсоні пролунали вибухи, - місцевий телеграм-канал

Пізніше у Херсонській ОВА заявили, що напередодні Великодня російська армія вбила матір й дочку в Херсоні.

"Після обіду російська артилерія вдарила по Таврійському мікрорайоні міста. Ворожі снаряди поціли в територію біля освітнього закладу. Цей російський обстріл обірвав життя 48-річної жінки та її 28-річної доньки", - йдеться у повідомленні.





