В Україні залишаються підтопленими 14 населених пунктів, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Залишаються підтопленими близько 600 дворогосподарств (городи, подвір’я) у 14 населених пунктах, також підтоплено 28 житлових будинків.

Про це йдеться в оперативній інформації ДСНС щодо ліквідації наслідків часткових підтоплень на території України станом на 16:00, передає Цензор.НЕТ.

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"У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено понад 10 тис. 500 га сільгоспугідь. Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: Чернігівська – 29 та Київська – 1.Організовано об’їзд до цих населених пунктів.



Рятувальниками з початку робіт:

- підвезено для потреб постраждалого населення 24,1 тонни питної води та 138 кг продуктів харчування;

- перевезено через водні перешкоди понад 1 тис. 200 осіб, евакуйовано 15 громадян;

- відкачано близько 10 тис. м куб. води з 72 домогосподарств.

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У Чернігівську область додатково направлено 5 болотоходів "Богун" та залучено 8 плавзасобів.



Всього для надання допомоги населенню від ДСНС залучалося понад 356 осіб та 133 од. техніки", - додали в ДСНС.







