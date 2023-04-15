Жителі Авдіївки стали активніше евакуйовуватись з міста через авіаудари Росії, - поліція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці продовжують вивозити маломобільних і хворих жителів Авдіївки (Донецька область), оскільки армія РФ регулярно завдає ударів по місту.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Донецької області, передає Цензор.НЕТ.

"Група "Білий Янгол" об’їхала гарячі точки Очеретинської громади - Нетайлове, Керамік, Первомайське.

У населених пунктах біля фронту немає світла й води, внаслідок постійних обстрілів зруйновано будинки.

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Цього разу поліцейські вивезли в безпечне місце родину з однорічним малюком.

Що до Авдіївки, то поліцейські зазначають, що люди стали активніше евакуюватися з міста – й молоді, і літні. Мешканці вкрай виснажені виживанням під щоденними авіаударами, без комунікацій, медичної допомоги. Під вогнем поліцейські вивозять маломобільних і хворих громадян. Для цього є все необхідне: ноші, пристосоване для таких перевезень броньоване авто й досвід парамедиків, який має кожен "білий янгол", - розповіли в поліції.





































