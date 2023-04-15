Жителі Авдіївки стали активніше евакуйовуватись з міста через авіаудари Росії, - поліція. ФОТОрепортаж
Про це повідомив відділ комунікації поліції Донецької області, передає Цензор.НЕТ.
"Група "Білий Янгол" об’їхала гарячі точки Очеретинської громади - Нетайлове, Керамік, Первомайське.
У населених пунктах біля фронту немає світла й води, внаслідок постійних обстрілів зруйновано будинки.
Цього разу поліцейські вивезли в безпечне місце родину з однорічним малюком.
Що до Авдіївки, то поліцейські зазначають, що люди стали активніше евакуюватися з міста – й молоді, і літні. Мешканці вкрай виснажені виживанням під щоденними авіаударами, без комунікацій, медичної допомоги. Під вогнем поліцейські вивозять маломобільних і хворих громадян. Для цього є все необхідне: ноші, пристосоване для таких перевезень броньоване авто й досвід парамедиків, який має кожен "білий янгол", - розповіли в поліції.