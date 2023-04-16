Двох людей врятували з-під завалів зруйнованої окупантами п’ятиповерхівки у Слов’янську, - ОВА. ФОТО

Станом на 23:00 суботи 15 квітня рятувальники ДСНС розібрали 96 тонн будівельних конструкцій зруйнованої російським обстрілом багатоповерхівки у Слов’янську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Дві людини врятовані, тіла шести підняті з-під завалів зруйнованої рашистами п'ятиповерхівки у Слов'янську", – йдеться у повідомленні.

На даний час до проведення робіт залучені 30 чоловік особового складу Головного управління ДСНС у Донецькій області та 7 одиниць техніки. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, росіяни в п'ятницю, 14 квітня, вдарили ракетами по Слов'янську. Унаслідок ворожої атаки загинули щонайменше 11 людей.

Рятувальна операція у Слов'янську після вчорашнього ракетного удару росіян по місту продовжується. Наразі під завалами шукають чотирьох людей.



