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Рашисти завдали ракетного удару по Запорізькому району у великодню ніч. Зруйновано церкву. ФОТО

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В ніч на 16 квітня - Велике Воскресіння Христа, російська армія завдала ракетного удару по Запорізькому району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Рашисти завдали ракетного удару по Запорізькому району у великодню ніч. Зруйновано церкву 01

На цих кадрах - зруйнована ворожою ракетою церква у населеному пункті передмістя Запоріжжя.

"Це жорстока ілюстрація того, яке насправді обличчя мають цінності "руского міра", що прикриваючись спотвореними ідеями православʼя руйнують, знищують, паплюжать найсвятіше", - зазначають у ДСНС.

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Топ коментарі

  • Advokat Savchuk
    "Барци за истиное православие" (с) щось не чути і не видно воплєй ущімлєнних, але за жирних попів тєлагрєйкі на собі роздерали
  • Gary Grant
    Ту установку,яка ракету запускала 100% кропив водою кацапський піп. У шизофреніків свої уявлення про мораль,релігію і т.д
  • Advokat Savchuk
    Та нє, диявол хоч усвідомлював Бога та Христа як потужних супротивників, а це тупі язичники, дикуни, які визнають свій шлунок і тих хто їх годує й кого бояться
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