Рашисти завдали ракетного удару по Запорізькому району у великодню ніч. Зруйновано церкву. ФОТО
9 07629
В ніч на 16 квітня - Велике Воскресіння Христа, російська армія завдала ракетного удару по Запорізькому району.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
На цих кадрах - зруйнована ворожою ракетою церква у населеному пункті передмістя Запоріжжя.
"Це жорстока ілюстрація того, яке насправді обличчя мають цінності "руского міра", що прикриваючись спотвореними ідеями православʼя руйнують, знищують, паплюжать найсвятіше", - зазначають у ДСНС.