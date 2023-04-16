Рашисти завдали ракетного удару по Запорізькому району у великодню ніч. Зруйновано церкву. ФОТО

В ніч на 16 квітня - Велике Воскресіння Христа, російська армія завдала ракетного удару по Запорізькому району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

На цих кадрах - зруйнована ворожою ракетою церква у населеному пункті передмістя Запоріжжя.

"Це жорстока ілюстрація того, яке насправді обличчя мають цінності "руского міра", що прикриваючись спотвореними ідеями православʼя руйнують, знищують, паплюжать найсвятіше", - зазначають у ДСНС.

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