Рятувальна операція у Слов’янську триває. Під завалами можуть перебувати 4 особи, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Станом на 08:00 16 квітня на місці зруйнованого внаслідок обстрілу 5-поверхового будинку у Слов’янську тривають аварійно-рятувальні роботи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"За інформацією Національної поліції під завалом можливе перебування ще 4 осіб. Наразі проведено розбір 107 т зруйнованих будівельних конструкцій, роботи тривають. Дві людини врятовані, тіла шести підняті з-під завалів зруйнованої п'ятиповерхівки", - йдеться у повідомленні.

Загалом в результаті масованого ворожого удару 11 людей загинуло, 22 дістали поранення.





















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Нагадаємо, росіяни в п'ятницю, 14 квітня, вдарили ракетами по Слов'янську. Унаслідок ворожої атаки загинули щонайменше 11 людей.

Рятувальна операція у Слов'янську після ракетного удару росіян по місту продовжується. Наразі під завалами шукають чотирьох людей.