Упродовж минулої доби окупанти обстріляли низку населених пунктів на Харківщині, пошкоджено приватні будинки. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби окупанти обстріляли Козачу Лопань, Куп’янськ, Вовчанськ, Гатище, Дворічну, Петропавлівку та інші населені пункти на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Харківської області

"Слідчі зафіксували наслідки ворожих обстрілів з боку військових рф на Харківщині. Під обстрілами вчора перебували такі населені пункти: Козача Лопань, Куп'янськ, Вовчанськ, Гатище, Дворічна та інші.

У селі Петропавлівка пошкоджені приватні будинки, автомобіль та трактор", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що постраждалих немає.

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