Доба на Донеччині: під ворожим вогнем Вугледар, Курахове та Костянтинівка. ФОТОрепортаж

Російські окупанти продовжують обстрілювати територію Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Волноваському напрямку під обстрілами Вугледар, Новоукраїнка та Богоявленка - без жертв.

На Донецькому напрямку тричі під артилерійський вогонь потрапляло Курахове - ніхто не постраждав.

"На Горлівському напрямку 3 людини поранено у Костянтинівці. У місті пошкоджені 2 багатоповерхівки, гуртожиток, аптека, крамниця і територія підприємства. Також у громаді пошкоджено будинок у Предтечиному. Гучно було у Часовоярській та Соледарській громадах. На Лисичанському напрямку зруйновано багатоквартирний будинок у Торському та пошкоджено будинок у Зарічному Лиманської громади", - йдеться у повідомленні.











За словами Кириленка, всього за добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини, поранили ще 7.

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